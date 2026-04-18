Sono in pieno svolgimento, sulla spiaggia di Mazzarelli a Marina di Ragusa, i campionati nazionali di slalom pinna e foil, ospitati dal circolo organizzatore Marsa ‘A Rillah Y.C. al Faro. L’evento ha richiamato 30 partecipanti, tra cui atleti di primo piano delle classifiche nazionali e internazionali della disciplina.

Nella prova disputata ieri – l’unica portata a termine a causa della quasi totale assenza di vento – hanno brillato due atleti locali: Arturo Schininà e Diana Vicari tra gli under, entrambi capaci di chiudere al primo posto nelle rispettive categorie maschile e femminile, mentre Federico Calcaterra del Circolo velico Scirocco si è messo in luce tra gli Assoluti.

La mancanza di vento, però, continua a pesare sul programma della manifestazione, ma gli organizzatori confidano in un miglioramento delle condizioni. Oggi alle 15,30 il via a una nuova prova, nella speranza che Eolo si mostri finalmente favorevole.

La manifestazione si concluderà domani, con l’auspicio di poter completare un numero adeguato di regate per definire le classifiche finali.