La palestra “Asd Gym for life” è andata a fuoco venerdì pomeriggio a Marina di Ragusa. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi residenti, vedendo fuoriuscire il fumo dalle finestre dei locali, dove ha sede anche la Stazione Padel, nei pressi della Falena. Immediatamente il titolare Biagio Canuto si è precipitato sul posto, proprio mentre stavano sopraggiungendo i vigili del fuoco. Quando sono divampate le fiamme, poco dopo le 14, la palestra era chiusa. Quelli dello spegnimento del rogo sono stati attimi concitati per cercare di salvare il salvabile: i pompieri hanno portato fuori le circa 20 bike di group cycling, di consistente valore: sono state le uniche attrezzature che si sono salvate dalle fiamme. Tutto il resto è stato divorato dal fuoco, che ha reso i locali inagibili.

I danni sono stimati in diverse decine di migliaia di euro. Nonostante tutto, Canuto non si arrende. A poco più di 24 ore dall’accaduto, sabato pomeriggio l’istruttore ha comunque tenuto due ride di group cycling nei locali di Vitality a Modica, registrando il tutto esaurito in entrambe le lezioni straordinarie. Al suo fianco il padrone di casa, Gianfranco Giannone, che insieme ai riders gli ha tributato un lungo applauso per coraggio e determinazione. “Gianfranco è un carissimo amico di lunga data e non me la sono sentita di venire meno all’impegno che avevo assunto molti giorni prima dell’incendio – dice Biagio Canuto – e d’altronde non è nel mio stile arrendermi, piuttosto guardo sempre avanti. Non ci ha fermati nemmeno il covid, non ci fermerà neanche questo incendio, mi sono detto, e dunque testa alta e barra dritta nel nome della nostra grande passione: lo sport”. Canuto ha ricevuto anche la solidarietà e il sostegno delle istituzioni, che hanno assicurato un aiuto concreto in questo momento difficile del suo percorso professionale.