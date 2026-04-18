Monterosso Almo si prepara a una nuova prova di democrazia partecipata. Con la conclusione dei lavori del tavolo tecnico, riunitosi il 31 marzo 2026, sono stati ufficialmente validati i progetti ammessi alla fase finale del Bilancio Partecipativo 2026. Ora la parola passa alla comunità. La consultazione è fissata per domenica 19 aprile presso il Centro Giovanile. I seggi resteranno aperti dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 20:30, offrendo ai residenti l’opportunità di esprimere la propria preferenza. Potranno votare i cittadini residenti a Monterosso Almo che abbiano compiuto 16 anni alla data del voto, una scelta pensata per coinvolgere anche le fasce più giovani nella vita amministrativa e sociale del paese.

I progetti in elenco, espressione di diversi ambiti — sociale, sportivo, culturale e di riqualificazione urbana — sono: – Allegria – 3ª edizione 2026 – Riqualificazione delle fontane pubbliche – Festa dello Sport – Monterosso Reborn – integrazione e potenziamento – Notte in blu in piazza – Allestimenti e arredi dell’Aula consiliare Le prime quattro proposte che otterranno il maggior numero di preferenze riceveranno un finanziamento di 5.000 euro ciascuna. Il Bilancio Partecipativo si conferma così uno strumento centrale per rinsaldare il rapporto tra amministrazione e popolazione, promuovendo trasparenza, condivisione e senso di appartenenza. L’Amministrazione comunale invita l’intera cittadinanza a partecipare: ogni voto contribuirà a delineare il futuro di Monterosso Almo.