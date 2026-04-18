Nella notte tra venerdì e sabato a Pozzallo si è verificata una rissa: due individui hanno inseguito per le vie del centro un giovane di nazionalità tunisina, raggiungendolo in piazza Rimembranza e colpendolo con violenza al volto. Il ragazzo, nel tentativo di difendersi, ha raccolto una pietra e l’ha scagliata verso la carreggiata per tenere a distanza gli assalitori; il sasso ha sfiorato alcune auto in transito, senza provocare danni né a persone né a veicoli. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente, ma al loro arrivo gli aggressori si erano già dati alla fuga. I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato un indagine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.