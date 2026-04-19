Dopo le giornate molto partecipate dei Masci di venerdì e dei commercianti di sabato, i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi, regina e patrona di Chiaramonte, sono proseguiti questa mattina con un nuovo appuntamento che ha visto ancora una volta una presenza significativa di fedeli e famiglie. La domenica dedicata ai Vasciddari e alle Confraternite ha confermato il forte legame della comunità con la tradizione mariana.

Il raduno dei bambini e dei ragazzi presso la chiesa del patrono San Vito ha dato il via al tradizionale “Cuncursu”, che, con il piccolo simulacro della Madonna, ha attraversato le vie del centro storico accompagnato da canti e preghiere. Giunti in chiesa Madre, i piccoli hanno avuto modo di cantare l’inno a Maria Santissima di Gulfi, un momento particolarmente emozionante che ha messo in luce la loro devozione e la capacità di vivere con attenzione e rispetto uno dei riti più identitari della festa. La loro partecipazione ha restituito un’immagine viva e autentica della fede popolare, capace di rinnovarsi attraverso le nuove generazioni.

La giornata proseguirà con le celebrazioni serali e con la processione aux flambeaux del Reliquiario della Madonna, offerta dai Vasciddari, che attraverserà nuovamente le vie del centro cittadino.

Domani, lunedì 20 aprile, i festeggiamenti continueranno con la giornata dedicata ai Massari. Il programma prevede la celebrazione eucaristica alle 7 presieduta da padre Joseph Muamba Bulobo, alle 9 quella presieduta da don Graziano Martorana e alle 11 presieduta da don Biagio Ravalli nel suo 25° anniversario di sacerdozio. La celebrazione delle 19 chiuderà la giornata, seguita dalla serata offerta dai Massari.

I festeggiamenti proseguono così nel segno della partecipazione, della tradizione e della profonda devozione che da sempre uniscono la comunità chiaramontana attorno alla Madonna di Gulfi.