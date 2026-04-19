L’operazione ha avuto inizio quando una motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha intercettato a largo delle coste siciliane un natante con a bordo 65 migranti di diversa nazionalità. Dopo le prime operazioni di soccorso e messa in sicurezza, i migranti sono stati accompagnati presso il porto di Pozzallo per le procedure d’identificazione e assistenza sanitaria.