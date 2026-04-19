La Squadra Mobile della Questura di Ragusa, in collaborazione con la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, ha sottoposto a fermo due cittadini di nazionalità egiziana.
L’operazione ha avuto inizio quando una motovedetta della Capitaneria di Porto di Pozzallo ha intercettato a largo delle coste siciliane un natante con a bordo 65 migranti di diversa nazionalità. Dopo le prime operazioni di soccorso e messa in sicurezza, i migranti sono stati accompagnati presso il porto di Pozzallo per le procedure d’identificazione e assistenza sanitaria.
Le successive attività investigative condotte dagli agenti e dai militari, supportate dalle testimonianze raccolte tra i migranti e da riscontri fotografici, hanno consentito d’individuare due soggetti egiziani.
Alla luce degli elementi raccolti, i due soggetti sono stati sottoposti a fermo con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Al termine delle formalità di rito, i fermati sono stati condotti presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.