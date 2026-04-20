La polizia di Stato ha tenuto una “lezione speciale” presso l’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Acate, incontrando gli alunni delle classi elementari già coinvolti nei mesi scorsi nel progetto “PretenDiamo il buon esempio”, dedicato alla figura di Giovanni Falcone. Gli operatori del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno trasformato l’appuntamento in un’esperienza formativa concreta e toccante, rievocando il sacrificio del magistrato, ucciso nella strage di Capaci — di cui ricorre l’anniversario il 23 maggio — insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli uomini della scorta. Nel corso dell’iniziativa, agli “aspiranti poliziotti per un giorno” è stata proposta una dimostrazione operativa: gli studenti hanno simbolicamente assunto i ruoli di magistrati e agenti, simulando un servizio di scorta. L’incontro, accolto con grande entusiasmo e curiosità, ha inteso trasmettere i valori della legalità e del senso di responsabilità, mantenendo vivo il ricordo delle vittime delle stragi di mafia attraverso il racconto diretto di chi ogni giorno indossa la divisa.