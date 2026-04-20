Dal Comune di Acate arriva una presa di posizione netta per smentire le notizie circolate nelle ultime ore sui social e in alcuni canali informali riguardo a presunti episodi di violenza avvenuti in paese. L’amministrazione comunale chiarisce che non si è verificato alcun omicidio né alcun fatto di sangue sul territorio, definendo le ricostruzioni diffuse come totalmente infondate.
La precisazione si rende necessaria dopo il moltiplicarsi di voci che hanno generato allarmismo e confusione nella comunità. Il Comune esprime rammarico per il modo in cui, ancora una volta, il nome di Acate viene associato a episodi che non trovano alcun riscontro nella realtà.
A contribuire al clima di incertezza potrebbe essere stato il ritrovamento, a Marina di Acate, del corpo senza vita di un uomo di nazionalità marocchina. Un episodio che, secondo le prime verifiche, non presenta alcun elemento di violenza: il decesso sarebbe infatti riconducibile a cause naturali. Nessun collegamento, dunque, con ipotesi di reato o dinamiche criminali.
L’amministrazione invita i cittadini a fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali per evitare fraintendimenti e la diffusione di notizie non verificate, sottolineando l’importanza di un’informazione responsabile in un contesto in cui le false notizie possono circolare con estrema rapidità.