Il mare calmo, l’estate arrivata all’improvviso e le spiagge dorate di Marina di Ragusa hanno fatto da cornice all’ultima giornata dei Campionati nazionali AICW, che però non si è potuta disputare a causa dell’assenza di vento. Eolo ha deciso di riposare, e le leggere brezze della tarda mattinata non sono bastate per permettere alle ali nazionali di scendere in acqua.

La classifica è dunque rimasta invariata, confermando il successo del giovane atleta ragusano Arturo Schininà, in volo con la sua tavola e capace di aggiudicarsi il primo posto nella categoria giovanile. Un risultato che premia talento, costanza e preparazione, e che porta ancora una volta in alto il nome dello sport ibleo.

Accanto a lui, nella categoria femminile giovanile, brilla un’altra atleta di casa: Diana Vicari, anche lei portacolori del Marsa ‘A Rillah Yacht Club di Marina di Ragusa, che si conferma ai vertici nazionali della disciplina.

Nonostante l’ultima giornata di regata sia stata annullata, l’evento ha rappresentato una splendida vetrina per il territorio: mare cristallino, sabbia finissima, temperature quasi estive e un colpo d’occhio che ha attirato residenti e visitatori, molti dei quali già in acqua per il primo bagno della stagione. Un’immagine che ricorda quanto il litorale ragusano sia un patrimonio naturale che il mondo ci invidia, un punto di forza decisivo per lo sviluppo turistico e sportivo dell’area.

Per Schininà e Vicari si chiude così una tre giorni intensa, segnata da condizioni meteo variabili ma anche da grandi soddisfazioni sportive. Marina di Ragusa, ancora una volta, si conferma luogo ideale per ospitare eventi di livello nazionale, unendo sport, bellezza e accoglienza.