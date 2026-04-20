Giorni intensi e decisivi per l’Asd Giarratana Volley con le due formazioni impegnate su fronti diversi ma ugualmente cruciali. La maschile ha chiuso la regular season di Serie C al secondo posto, confermando un percorso di alto livello, mentre la femminile è nel pieno dei play off Big di Serie D e si prepara alla delicatissima gara di ritorno a Viagrande, in programma domani.

Per la squadra maschile, la sconfitta esterna contro la capolista Gela, nel campionato di Serie C, non cambia la sostanza di una stagione condotta sempre nelle zone alte della classifica. Ora l’attenzione è tutta rivolta ai play off Big, un traguardo che rappresenta la naturale prosecuzione del lavoro svolto.

«Arriviamo ai play off con la consapevolezza di ciò che abbiamo costruito durante l’anno» commenta Gianluca Giacchi, tecnico della formazione maschile. «Il secondo posto è un risultato importante, frutto di continuità e maturità. Adesso ci aspetta la parte più difficile, ma anche la più stimolante. Stiamo lavorando per farci trovare pronti, perché vogliamo giocarcela fino in fondo».

Ben diverso l’umore in casa femminile, reduce dal passo falso casalingo di sabato scorso contro il Viagrande nella gara d’andata dei play off Big. Uno 0-3 che pesa, ma che non chiude le porte alla qualificazione. Servirà una partita completamente diversa, soprattutto sul piano dell’atteggiamento, per provare a ribaltare la situazione in trasferta.

«Dobbiamo resettare tutto e ripartire» afferma Saro Corallo, allenatore della squadra femminile. «In casa non abbiamo espresso il nostro valore, ma la squadra ha le qualità per reagire. A Viagrande troveremo un ambiente caldo e un avversario galvanizzato, ma questo non deve intimidirci. Servirà coraggio, lucidità e una prestazione di grande carattere. Le ragazze lo sanno e stanno lavorando con la giusta determinazione».

A fare da collante tra le due realtà è la voce del presidente Salvatore Pagano, che guarda con orgoglio al percorso complessivo del club. «Questi risultati dimostrano la crescita della società e la serietà del lavoro svolto da staff e atleti. La maschile ha disputato una stagione straordinaria e ora merita di giocarsi le sue carte nei play off. La femminile ha davanti una sfida complicata, ma non impossibile: abbiamo piena fiducia nel gruppo e nello staff. L’importante è continuare a crederci e rappresentare Giarratana con l’impegno e la passione che ci contraddistinguono».

Tra attese, speranze e preparativi, il Giarratana Volley si affaccia dunque a una settimana decisiva. La maschile sogna il salto di qualità, la femminile cerca la grande impresa. Due percorsi diversi, un’unica identità: quella di una società che continua a crescere e a farsi rispettare in campo e fuori.