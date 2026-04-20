I solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Gulfi, regina e patrona di Chiaramonte, proseguono nel segno della partecipazione e della profonda devozione popolare che da sempre caratterizzano questo appuntamento identitario per l’intera comunità. La giornata di ieri, domenica, è stata dedicata ai vasciddari e alle confraternite, protagonisti di uno dei momenti più sentiti del calendario festivo. Dopo le celebrazioni del mattino e il tradizionale “Cuncursu” dei bambini, la serata si è conclusa con la suggestiva processione aux flambeaux del reliquiario della Madonna, che ha attraversato le vie del centro storico seguendo il percorso da piazza Duomo verso via Maiorana, Montesano, Chiavola, Guastella, Vittorio Emanuele, Umberto e Santa Caterina, per poi fare ritorno in piazza Duomo. Un tracciato che, illuminato dalle fiaccole e accompagnato da canti e preghiere, ha offerto un’immagine intensa della fede mariana che unisce generazioni e famiglie.

L’attenzione adesso si sposta sulla giornata di domani, martedì, quando si celebrerà la solennità liturgica di Maria Santissima di Gulfi. La giornata sarà dedicata ai forestali. Il programma prevede alle 7 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Gaston Kaboy Tumpombo, seguita dallo scampanio solenne in tutte le chiese alle 8, 12 e 18. Alle 9 è in programma la celebrazione eucaristica presieduta da don Giovanni Piccione, mentre alle 9,30, nella chiesa di San Giuseppe, si terrà il ritiro spirituale del clero diocesano guidato da dom Ildebrando Scicolone Osb. Il momento centrale della giornata sarà alle 11,30 con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, alla presenza del clero secolare e regolare della diocesi. La giornata proseguirà alle 19 con un’ulteriore celebrazione eucaristica e alle 20 con la solenne celebrazione dei Vespri, il canto del Te Deum e la benedizione eucaristica, cui seguirà il saluto di congedo al predicatore. La serata si concluderà con la degustazione offerta dai forestali. Un programma ricco, che conferma ancora una volta la centralità della festa di Maria Santissima di Gulfi nella vita religiosa e comunitaria di Chiaramonte, capace di unire tradizione, spiritualità e partecipazione in un clima di profonda condivisione.