Pozzallo perde una figura di riferimento della sua storia educativa e religiosa. Con profondo dolore, il sindaco Roberto Ammatuna ha annunciato la scomparsa di suor Grazia Colombo, già direttrice dell’Istituto salesiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Fma), per anni punto di riferimento per centinaia di giovani e famiglie.

“Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di suor Grazia Colombo – dichiara Ammatuna –. Per anni ha formato intere generazioni di giovani, lasciando un segno profondo nella comunità educativa e cittadina. Sempre legata a Pozzallo, sua città natale, ha incarnato con semplicità e dedizione i valori dell’educazione salesiana e della fede”.

La sua presenza, discreta ma costante, ha rappresentato per lungo tempo un pilastro dell’Istituto e un esempio di servizio quotidiano. Educatrice attenta, guida autorevole e figura capace di ascolto, suor Grazia ha contribuito a costruire un clima di crescita, fiducia e responsabilità che molti ex studenti ricordano ancora oggi come decisivo nel proprio percorso umano.

“Il suo ricordo – aggiunge il sindaco – resterà vivo nel cuore di quanti l’hanno conosciuta”.

Ammatuna esprime infine la vicinanza dell’intera città ai familiari e alla comunità religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice: “Ai suoi cari e alla sua comunità religiosa giunga il nostro più sentito cordoglio, esprimendo gratitudine per l’alto servizio educativo e umano reso nel corso della sua vita”.

Pozzallo saluta così una donna che ha dedicato la propria esistenza alla formazione dei giovani, lasciando un’eredità fatta di valori, testimonianza e amore per la sua città.