Si è concluso con un complesso intervento di recupero il soccorso scattato nella serata di ieri nel territorio di Comiso.

Le unità operative del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa sono intervenute d’urgenza in contrada Petraro Cozzo Apollo per trarre in salvo una persona precipitata in una scarpata.

L’allarme è stato lanciato dopo la segnalazione di un ferito in un’area particolarmente impervia, difficilmente raggiungibile con i mezzi ordinari.

Una volta sul posto, la squadra ha dovuto aprirsi un varco tra la fitta vegetazione e il terreno in forte pendenza per individuare il malcapitato.

Per il recupero si è reso necessario l’impiego degli specialisti SAF (Speleo Alpino Fluviali). Avvalendosi di tecniche di derivazione alpinistica e di attrezzature specifiche, i soccorritori hanno raggiunto il fondo del dirupo, procedendo all’immediata immobilizzazione del ferito su una barella dedicata per scongiurare ulteriori traumi.

Al termine di una complessa manovra di risalita, la persona è stata riportata in zona sicura e affidata alle cure del personale sanitario del 118, già presente con un’ambulanza.

Il paziente è stato poi trasferito all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per gli accertamenti e le cure del caso.

Le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area si sono concluse con esito positivo intorno alle 23, confermando l’importanza della specializzazione SAF del Corpo dei Vigili del Fuoco in contesti naturali particolarmente ostili.