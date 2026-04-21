L’Amministrazione comunale di Vittoria ha espresso “profondo orgoglio e senso di gratitudine” per il concittadino Domenico Lucifora, giovane docente originario della città, autore di “un gesto di straordinario coraggio e responsabilità” durante una recente gita scolastica nei dintorni di Praga. Secondo quanto ricostruito, durante il rientro da una visita didattica il pullman con a bordo una classe di studenti ha registrato una grave emergenza: l’autista, colto da un malore, ha perso lucidità mentre il mezzo procedeva a velocità sostenuta. In quel frangente, il professor Lucifora, seduto accanto al conducente, ha compreso immediatamente la criticità della situazione, si è alzato dal proprio posto, ha afferrato il volante e, con grande sangue freddo, ha rallentato e arrestato l’autobus in condizioni di sicurezza, scongiurando conseguenze potenzialmente drammatiche e mettendo in salvo gli alunni. Fermata la corsa del veicolo, grazie anche al tempestivo intervento delle forze dell’ordine presenti nelle vicinanze, l’autista è stato soccorso e affidato alle cure mediche. Subito dopo, l’insegnante è tornato tra i ragazzi, offrendo sostegno e rassicurazioni per aiutarli a superare i momenti di paura. Il gesto di Lucifora viene indicato dal Comune come un “altissimo esempio di senso civico, altruismo e dedizione al proprio ruolo educativo”, capace di trasformare una crisi in un epilogo positivo. Per questo motivo, l’Amministrazione ha annunciato l’intenzione di “conferire ufficialmente a Domenico Lucifora un riconoscimento pubblico”, quale segno concreto di stima e gratitudine da parte dell’intera comunità. “Con questo gesto, la città di Vittoria vuole rendere omaggio non solo al coraggio del suo concittadino, ma anche ai valori più autentici di solidarietà, senso del dovere e attenzione verso gli altri”, ha commentato il sindaco Francesco Aiello.