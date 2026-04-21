Non si arresta l’ondata di microcriminalità che sta colpendo il quartiere Sorda. L’episodio più recente si è verificato questa mattina in Piazza Libertà, all’interno del complesso dei “nuovi palazzi” di fronte alla chiesa del Sacro Cuore. Secondo una prima ricostruzione, un tentativo di effrazione è stato sventato grazie alla prontezza di un residente che, insospettito da rumori anomali e presenze estranee nell’area condominiale, ha notato due individui intenti a forzare l’ingresso. Dalle testimonianze raccolte, i sospetti sarebbero due uomini: il primo, di carnagione scura, con un borsello a tracolla; il secondo, di carnagione chiara. Scoperti, si sono dati alla fuga prima di portare a termine il colpo, dileguandosi tra le vie adiacenti.

Le immagini scattate sul posto, che ritraggono la porta d’ingresso pesantemente danneggiata e forzata all’altezza della serratura, attestano la violenza del tentativo di scasso. Intanto, tra gli abitanti serpeggiano rabbia e apprensione per una situazione percepita come sempre più insicura. “È l’ennesimo episodio in pieno giorno,” commentano alcuni residenti, visibilmente scossi. Neppure la vicinanza con luoghi molto frequentati, come la chiesa del Sacro Cuore, sembra ormai costituire un efficace deterrente per chi agisce con crescente spregiudicatezza. L’accaduto è stato segnalato alle autorità competenti. Si confida che le telecamere di sorveglianza presenti nella zona di Piazza Libertà possano aver ripreso la fuga dei due sospetti, fornendo elementi utili alla loro identificazione. Nel frattempo, alla cittadinanza viene rinnovato l’invito alla massima vigilanza e a collaborare tempestivamente con le forze dell’ordine in presenza di movimenti sospetti.