Momenti di apprensione in via Delle Madonie, dove una Fiat 500 ha perso il controllo ed è finita contro la vetrina di un’attività commerciale. Malgrado la violenza dell’impatto, non si registrano feriti. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il mezzo sarebbe uscito dalla carreggiata andando a schiantarsi contro l’ingresso di un’agenzia di distribuzione di corrispondenza. Al momento del sinistro, il locale era vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad effettuare i rilievi necessari. La vetrina dell’esercizio è andata completamente distrutta, mentre l’autovettura ha riportato seri danni nella parte anteriore. La dinamica esatta dell’accaduto è in fase di accertamento.