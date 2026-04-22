La festa di Maria Santissima di Gulfi, regina e patrona di Chiaramonte, entra nella fase finale, dopo una serie di appuntamenti che hanno coinvolto l’intera comunità e i numerosi devoti giunti da tutto il territorio ibleo. Ieri la città ha ospitato la Giornata sacerdotale mariana, un momento particolarmente significativo del Novenario, che ha visto riunito il clero diocesano per la catechesi dell’abate Ildebrando Scicolone, tra i più autorevoli liturgisti contemporanei. La riflessione teologica, molto partecipata, ha offerto un approfondimento sul ruolo di Maria nella vita spirituale dei sacerdoti. La giornata si è conclusa con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giuseppe La Placa, alla presenza dei sacerdoti diocesani, con lo scopo di richiamare il valore ecclesiale e comunitario della festa.

Sempre ieri, ma in serata, si è svolto il momento conclusivo del Novenario, con la Giornata dei forestali, appuntamento tradizionale che negli ultimi giorni ha già visto alternarsi le celebrazioni dedicate ai trappitari, alle donne, ai portatori, ai pastori, ai massari, alle associazioni di volontariato e alle confraternite, confermando la forte partecipazione popolare che caratterizza la festa.

Intanto cresce l’attesa per uno dei momenti più identitari dell’intero ciclo festivo: la Discesa del simulacro della Madonna, in programma oggi. Il rito, tra i più antichi e sentiti della tradizione chiaramontana, vedrà il simulacro lasciare la chiesa Madre per raggiungere il santuario di Gulfi, accompagnato da centinaia di fedeli lungo il percorso del “Cuncursu” che prenderà il via alle 14,30. E’ il momento che precede la Discesa e accompagna il cammino della Madonna lungo la strada che conduce al santuario, dove alle 18 sarà celebrata la santa messa.

La festa di Maria Ss. di Gulfi intreccia fede, memoria e tradizione, confermandosi uno degli appuntamenti religiosi più identitari dell’intero territorio ibleo.