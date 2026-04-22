Il Teatro Badia di corso Italia a Ragusa si prepara a vivere due appuntamenti consecutivi all’insegna della musica di qualità, con un doppio evento che unisce tradizione, ricerca sonora e omaggio ai grandi autori del Novecento.

Giovedì 23 aprile, alle 19, il palcoscenico ospiterà il concerto di Alireza Mortazavi, maestro del santur, strumento persiano dalla sonorità unica e ipnotica. Un’esibizione in solo, arricchita dalla partecipazione di Alberto Cupperi, Lucrezia Fantarella ed Elena Iurato, che offrirà al pubblico un’esperienza musicale intensa e profondamente evocativa. L’evento è realizzato con il patrocinio di Feder.Spr. Il costo del biglietto è di 10 euro.

Venerdì 24 aprile, alle 20, sarà invece la volta del Trio Netti, protagonista dello spettacolo “Dietro le note!”, un viaggio storico-musicale attraverso le canzoni d’amore che hanno segnato la musica italiana e internazionale dagli anni Sessanta agli anni Novanta. In programma brani legati a figure come Bruno Martino, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Ennio Morricone, Riccardo Cocciante, Charles Aznavour e Fred Bongusto. Sul palco: Michele Netti (pianoforte e voce), Andrea Netti (oboe e corno inglese) e Francesco Netti (percussioni). Biglietto d’ingresso: 12 euro.

Il direttore artistico del Teatro Badia, Maurizio Nicastro, sottolinea il valore di questa doppia proposta: “Abbiamo voluto offrire al pubblico due serate molto diverse tra loro, ma unite dalla stessa ricerca di qualità. Da un lato la profondità spirituale e la raffinatezza del santur di Mortazavi, dall’altro un percorso emozionale dentro le melodie che hanno accompagnato intere generazioni. Il Teatro Badia continua a essere un luogo di incontro, ascolto e scoperta”. Nicastro aggiunge: “Il nostro obiettivo è costruire una programmazione che parli a pubblici diversi, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla cura artistica. Ragusa merita spazi culturali vivi, capaci di sorprendere e di creare comunità”.

Per entrambi gli appuntamenti è consigliata la prenotazione al numero 333 4183893.