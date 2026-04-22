Passalacqua Ragusa e coach Mara Buzzanca si separano dopo due stagioni. La decisione, assunta di comune accordo, arriva al termine di un biennio in cui la formazione iblea ha centrato per entrambe le annate il traguardo dei playoff. “Sono state due stagioni che per la Passalacqua hanno rappresentato un momento di riflessione e di riallineamento – commenta Gianstefano Passalacqua a nome della famiglia Passalacqua –; a coach Buzzanca a cui va riconosciuta professionalità, dedizione e passione, e con la quale negli anni si è costruito un legame di amicizia e stima profonda, auguriamo un eccellente futuro”. “Ritornare a Ragusa da allenatrice, dopo gli anni da giocatrice – dichiara coach Buzzanca – è stata una esperienza emozionante e una opportunità. Ringrazio la famiglia Passalacqua per l’accoglienza che mi è stata riservata. In quest’ultima stagione, complessa, mi spiace non ci sia stato modo di esprimere e mettere in pratica tutto il lavoro svolto. Auguro alla Passalacqua un eccellente futuro e di vederla dove merita”.