In occasione della Giornata nazionale della salute della Donna, la Consulta femminile del Comune di Ragusa promuove, insieme all’associazione “Oltre ogni silenzio”, presieduta da Morena Licitra (nella foto), e in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità, un’importante iniziativa di informazione e sensibilizzazione dal titolo “Endometriosi e genetica – Un percorso di consapevolezza”, in programma oggi, 22 aprile, alle 18, presso il Centro commerciale culturale “Mimì Arezzo”.