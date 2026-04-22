La Giornata Mondiale della Terra, celebrata oggi, 22 aprile, ha assunto a Scoglitti il volto concreto dell’impegno collettivo. Le associazioni Fare Verde Vittoria, Italia Nostra e Per Andare, affiancate dagli ospiti della Cooperativa Iride, hanno dato vita a una mattinata di partecipazione attiva insieme agli alunni delle seconde classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Sciascia–Caruano di Scoglitti e Vittoria. Presenti anche la dirigente scolastica, i docenti e numerose famiglie, a testimonianza di un’alleanza educativa che va oltre le aule.

Il gruppo, composto da decine di volontari grandi e piccoli, ha lavorato lungo la spiaggia della Lanterna, raccogliendo una quantità significativa di rifiuti abbandonati. Con “poca fatica e tanti sorrisi”, come sottolineano gli organizzatori, è stata bonificata una parte dell’arenile della Riviera Gela, restituendo decoro a un tratto di costa tra i più frequentati del territorio.

L’iniziativa ha voluto ribadire un messaggio chiaro: la Giornata della Terra non è un appuntamento simbolico, ma un richiamo quotidiano alla responsabilità. «Non è ancora troppo tardi per cambiare le nostre abitudini – spiegano i promotori – e per accrescere in ciascuno il senso di appartenenza al territorio in cui viviamo». Un invito che passa attraverso l’esempio, soprattutto quando a sporcarsi le mani sono i bambini, accompagnati da adulti che scelgono di educare con il fare.

La mattinata si è conclusa con un grande ringraziamento rivolto a tutti i partecipanti, dalle associazioni ai volontari, dagli studenti alle famiglie. Un gesto semplice, ma capace di ricordare che la tutela dell’ambiente nasce dalla comunità e cresce ogni volta che qualcuno decide di prendersi cura di un luogo comune.