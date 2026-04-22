“La nomina di Massimo Dell’Utri a sottosegretario agli Esteri è innanzitutto il riconoscimento dell’impegno di Noi Moderati e del contributo che tutto il partito ha dato al governo Meloni, con un’azione sinergica dei gruppi parlamentari, della classe dirigente e degli amministratori locali in tutto il Paese. Massimo Dell’Utri non potrà che offrire la sua esperienza e la sua professionalità al servizio dell’Esecutivo. A lui il pieno sostegno di tutta la comunità politica di Noi Moderati”. Lo dice l’on. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati che rivolge “felicitazioni all’amico Massimo per l’importante incarico nel governo Meloni. Una nomina che è il riconoscimento della sua professionalità e del suo impegno politico nel territorio”.