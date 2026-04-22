Grave sinistro stradale nella trafficata via Sacro Cuore a Modica.

Il bilancio è di due persone ferite, trasportate d’urgenza in ospedale dopo un episodio che ha suscitato forte apprensione tra passanti e residenti. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’autovettura, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Nella corsa fuori controllo, l’auto ha investito un pedone che si trovava lungo la strada e ha terminato la propria traiettoria contro un muro perimetrale che costeggia la carreggiata.

L’allarme è scattato immediatamente: gli operatori del 118 sono intervenuti con tempestività, prestando le prime cure sul posto.

Sia il guidatore sia la persona investita sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ Ospedale Maggiore “Nino Baglieri”.

Al momento non si conoscono nel dettaglio le loro condizioni cliniche, sebbene l’impatto sia stato descritto come particolarmente violento.

I carabinieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, regolare la viabilità, fortemente rallentata dalla presenza di detriti, ed effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.