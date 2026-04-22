Si è tenuto ieri, nei locali della Soprintendenza di Ragusa, un incontro richiesto dall’Amministrazione comunale di Pozzallo per fare il punto sul cantiere di restauro della Torre Cabrera. Dopo una prolungata sospensione dovuta a una perizia di variante, la ripresa delle attività è stata sollecitata nei giorni scorsi da una nota particolarmente incisiva del Sindaco all’Assessore regionale ai Beni Culturali.

Al momento alcuni operai sono già presenti sul posto; gli interventi di restauro veri e propri, compresa l’illuminazione artistica, ripartiranno nei prossimi giorni. Il Comune ha inoltre domandato la realizzazione di una nuova recinzione del cantiere, più sicura e, al contempo, più decorosa e adeguata al valore del monumento simbolo della città.

Nel corso della riunione, il Sindaco ha chiesto al direttore dei lavori della stazione appaltante — il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento — architetto A. Lo Brutto, il massimo impegno per concludere l’opera entro l’anno.

A partire dall’apertura al pubblico del principale monumento cittadino, avvenuta il 25 aprile 1998, l’obiettivo dichiarato è quello di renderne quanto prima pienamente fruibili tutti gli ambienti, dai sotterranei fino alla terrazza.