Attimi di tensione, questa mattina, a Scicli, per un incidente stradale avvenuto in via Nino Bixio, a ridosso del cruciale incrocio con via Dante Alighieri e la vecchia provinciale per Sampieri. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte, si è trattato di un sinistro autonomo: il conducente di una Peugeot grigia, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo contro un’auto regolarmente parcheggiata lungo la carreggiata. L’urto, particolarmente violento, ha provocato danni ingenti a entrambe le vetture (foto Assenza).

L’utilitaria ha riportato la rottura del semiasse anteriore, rimanendo immobilizzata in mezzo alla strada. In un primo momento la situazione non sembrava grave, ma considerata la dinamica e lo stato di shock delle persone coinvolte, è intervenuto sul posto un equipaggio del 118 per prestare i primi soccorsi e procedere con i controlli sanitari di rito. Dai riscontri iniziali non risultano feriti gravi. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione: la vettura incidentata e i mezzi di emergenza hanno bloccato completamente il transito. Per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza, sono intervenuti d’urgenza gli agenti della polizia municipale, impegnati nei rilievi del sinistro, nella regolazione del traffico congestionato e nel coordinamento delle operazioni di rimozione e messa in sicurezza dell’area.