Il Lions Club Ragusa Host ha inaugurato la Settimana dell’Ambiente con un avvio straordinario, segnato dal grande successo del convegno inaugurale tenutosi sabato scorso nella sala Avis di Ragusa. Un momento di confronto ricco e partecipato, che ha visto la presenza di relatori di altissimo livello capaci di offrire contributi qualificati e spunti di riflessione profondi su temi ambientali sempre più urgenti. La partecipazione attenta e coinvolta del pubblico ha confermato la crescente sensibilità verso la tutela del territorio, mentre il plauso unanime delle istituzioni e degli esperti intervenuti ha riconosciuto il valore dell’iniziativa e l’impegno del Club. La presidente Carmen Occhipinti ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come la qualità degli interventi e la presenza di numerose autorità civili e militari abbiano acceso una consapevolezza concreta e diffusa, offrendo strumenti utili per guardare all’ambiente con maggiore responsabilità. Ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e ai partecipanti, il cui entusiasmo rappresenta la spinta per proseguire con determinazione su questa strada.

La giornata di domenica, poi, ha confermato questo entusiasmo con la passeggiata naturalistica “L’acqua che berremo”, che ha visto la partecipazione di oltre cento cittadini, un numero così elevato da rendere difficile persino una conta precisa. Un percorso immerso nella natura delle sorgenti iblee, che ha permesso ai partecipanti di conoscere da vicino il valore dell’acqua e la fragilità degli ecosistemi che la generano. Arpa Ragusa ha effettuato i prelievi delle acque della sorgente Misericordia illustrando parametri e possibili fattori di inquinamento, mentre Iblea Acque ha garantito l’accesso alle sorgenti. Gli speleologi del Cirs hanno accompagnato il gruppo nei tratti più impegnativi, offrendo supporto e sicurezza, e il dottor Saro Ruggieri ha guidato i partecipanti alla scoperta delle rocce carsiche e delle stratificazioni geologiche della Valle Misericordia. La presidente Occhipinti ha raccontato con entusiasmo di aver ricevuto una gradita attenzione per entrambe le iniziative e di come molti partecipanti abbiano già chiesto di ripetere la passeggiata, segno di un coinvolgimento autentico e crescente. Momenti come questi, ha sottolineato, lasciano il segno e spingono verso un cambiamento reale.

La Settimana dell’Ambiente prosegue ora con due appuntamenti di grande valore: oggi, mercoledì 22 aprile, alle 15,30, al parco Alessandro Licitra, i Lions metteranno a dimora, in occasione della Giornata mondiale della Terra, alberi da frutto alla presenza dell’assessore al Verde Pubblico Giovanni Iacono; domani, giovedì 23 aprile, alle 9,30, presso il Centro comunale di raccolta della zona artigianale di via Paestum, si terrà la Giornata di Raccolta Raee con la partecipazione dell’assessore all’Ambiente Giovanni Giuffrida, un’occasione per conferire correttamente rifiuti elettronici e contrastare l’abbandono illecito. Il Lions Club Ragusa Host rinnova l’invito alla cittadinanza a partecipare, nella convinzione che la cura dell’ambiente sia un impegno condiviso e imprescindibile per il futuro della comunità.