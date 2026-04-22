Dal 24 al 26 aprile il Truck Tour “Banca del Cuore” farà tappa a Vittoria, nel piazzale del Polo Fieristico Emaia, offrendo ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente a uno screening cardiovascolare.

L’iniziativa rientra nella Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2025-2026”, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), nell’ambito del Progetto nazionale “Banca del Cuore”, ideato e coordinato dal prof. Michele Massimo Gulizia.

Lo screening sarà effettuato da venerdì 24 a domenica 26 aprile, dalle ore 9 alle 19 con orario continuato. A bordo del Jumbo Truck i cittadini potranno effettuare elettrocardiogramma, misurazione della pressione arteriosa e prelievo capillare per la valutazione di alcuni parametri metabolici e dei principali fattori di rischio cardiovascolare. Al termine del percorso sarà consegnata la card BancomHeart, sulla quale verranno caricati i dati raccolti, che sarà possibile consultare successivamente in modo sicuro.

L’accesso allo screening potrà avvenire tramite prenotazione attraverso l’App “Banca del Cuore” o dal sito https://www.bancadelcuore.it/prenotazioni/, ma sarà possibile presentarsi direttamente anche sul posto. Sarà garantita, infatti, una disponibilità aggiuntiva fino a esaurimento posti, accogliendo gli utenti secondo l’ordine di arrivo.

«Portare il Truck a Vittoria significa avvicinare la prevenzione ai cittadini e rafforzare il collegamento fra ospedale e territorio», sottolinea il dott. Sebastiano Lumera, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. «L’obiettivo è intercettare per tempo i fattori di rischio e intervenire prima che possano tradursi in un evento acuto. È su questo terreno che oggi si gioca la sfida più importante».

Il Truck Tour “Banca del Cuore” attraversa numerose città italiane con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita, contribuendo al contrasto delle malattie cardiovascolari.