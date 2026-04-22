Il concorso del 10eLotto di martedì 21 aprile ha portato una ventata di fortuna in tutta la Sicilia, ma è Vittoria a ritagliarsi un ruolo di primo piano grazie a una vincita da 8mila euro, registrata presso il punto vendita situato lungo la Strada Statale 115. Si tratta di un 7 Oro, una combinazione che ha permesso al giocatore di trasformare una giocata ordinaria in un colpo significativo per il territorio.

Accanto alla vincita vittoriese, il concorso ha premiato anche Catania e Palermo, dove due giocatori hanno centrato rispettivamente un 7 Extra e un 8, portando a casa 10mila euro ciascuno. Tre colpi complessivi che fanno della Sicilia una delle regioni più fortunate dell’estrazione, con un totale di 28mila euro distribuiti.