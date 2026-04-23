A distanza di alcuni giorni, a Vittoria continuano a risuonare gli echi del Lions Day 2026, la grande manifestazione dedicata alla prevenzione e al servizio alla comunità che l’altra domenica ha animato piazza del Popolo con una partecipazione senza precedenti.

Il presidente della VIII Circoscrizione Lions, Gigi Bellassai, esprime un profondo ringraziamento ai cittadini e ai club iblei per la riuscita dell’iniziativa: «Desidero ringraziare le centinaia di cittadini provenienti da tutta la provincia e tutti i club della circoscrizione per la straordinaria riuscita del Lions Day 2026. La presenza, nell’arco della mattinata, di quasi mille persone – tra cui oltre cento soci Lions – è la dimostrazione concreta che quando si lavora insieme si possono raggiungere risultati importanti per il territorio».

Particolarmente significativo il dato relativo alla prevenzione: «Sono stati effettuati quasi 400 screening sanitari, un servizio reale alla comunità che ha permesso anche di individuare alcuni casi problematici, ai quali è stato consigliato un urgente approfondimento. Questo è il senso più autentico del nostro impegno: essere utili, concretamente, dove c’è bisogno».

Bellassai rivolge inoltre un ringraziamento istituzionale: «Un grazie sentito al direttore generale dell’Asp, Pino Drago, per la sua presenza e vicinanza, e ai vertici di Sisifo, con l’amministratore delegato Rosario Alescio, partner fondamentale della manifestazione, per il supporto e la collaborazione».

Un riconoscimento speciale va anche al territorio che ha ospitato l’evento: «Il mio ringraziamento più caloroso al Lions Club di Vittoria per la disponibilità assoluta nella complessa organizzazione logistica e operativa, e alle associazioni inclusive, la cui presenza colorata e appassionata ha arricchito ulteriormente la giornata. Inoltre, abbiamo avuto la presenza e l’operatività dei due presidenti di zona Biagio Ciarcià e Giuseppe Valvo, naturalmente ringrazio anche loro. Così come un ringraziamento è rivolto al governatore del distretto Sicilia Diego Taviano e al primo vicegovernatore Walter Buscema che abbiamo avuto in collegamento video».

Bellassai conclude sottolineando il valore sostanziale dell’iniziativa: «Il Lions Day rappresenta pienamente lo spirito lionistico: servizio, attenzione al prossimo, impegno concreto. Grazie a tutti per quanto fatto. Continuiamo così».

La manifestazione di Vittoria si conferma dunque un momento di forte partecipazione civica e di autentico servizio, capace di lasciare un segno che va oltre la singola giornata.