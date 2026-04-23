La Capitaneria di porto di Pozzallo aveva comunicato nelle scorse ore che una propria motovedetta era diretta verso un target con un determinato numero di persone a bordo, con un rientro previsto dopo circa 7-8 ore. L’operazione di monitoraggio e assistenza è proseguita per tutta la notte, attivando il consueto dispositivo di accoglienza e sicurezza.

All’arrivo in porto, il numero complessivo delle persone prese in carico è risultato essere 39 migranti, tutti uomini e maggiorenni. Le operazioni di sbarco si sono concluse alle 8.45 di questa mattina.

Durante le procedure di accoglienza, un migrante è stato trasferito all’ospedale con un’ambulanza del 118 per accertamenti sanitari. Le sue condizioni non sono state al momento dettagliate, ma il trasferimento è avvenuto in via precauzionale.

Le attività di identificazione e assistenza proseguono secondo i protocolli previsti, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, del personale sanitario e delle associazioni impegnate nelle prime fasi di supporto ai naufraghi.