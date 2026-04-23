I carabinieri della Stazione di Ragusa Principale, con il supporto della Polizia provinciale del capoluogo, hanno denunciato a piede libero due cittadini ragusani per il reato di abbandono di rifiuti pericolosi.

Una mirata ricognizione aerea sulla città, condotta dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, ha permesso di individuare un’area di circa 300 metri quadrati, nei pressi di contrada Bettafilava, trasformata in discarica abusiva.

I successivi controlli sul posto, disposti dall’Arma iblea, hanno consentito di mettere in sicurezza il sito e di sottoporlo a sequestro.

Nell’area, in periodi differenti, erano stati abbandonati rifiuti di varia natura, materiali di risulta edilizia e due autovetture in avanzato stato di degrado.

Gli accertamenti eseguiti hanno portato all’identificazione dei proprietari dei terreni che, al termine del sopralluogo, sono stati deferiti e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria iblea.

Sarà quest’ultima a valutare il grado di responsabilità, sia sotto il profilo delle sanzioni penali sia sotto quello economico, come previsto dalla normativa vigente.