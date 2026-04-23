Pomeriggio di disagi lungo la Sp 60, la strada che collega Santa Croce Camerina a Ragusa, nota localmente come la “strada malavita”. Intorno alle 16, un’auto si è capottata, finendo di traverso sulla carreggiata e rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e delle squadre di sicurezza (foto Assenza).

A causa dell’incidente, il traffico è stato deviato sulle arterie secondarie, con rallentamenti significativi per gli automobilisti diretti verso Ragusa e Santa Croce.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Santa Croce Camerina, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità.

Per il ripristino delle condizioni di sicurezza è stata attivata anche la squadra di Sicurezza e Ambiente, incaricata di bonificare il manto stradale e riportarlo in condizioni ottimali per la circolazione. Non sono ancora state diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte, pare ci sia un ferito, mentre le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino al completo ripristino della viabilità.