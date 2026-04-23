Gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, in collaborazione con il Commissariato di Polizia di Modica, hanno eseguito un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità giudiziarie tedesche nei confronti di un cittadino italiano di 42 anni. Nell’ambito della cooperazione internazionale, la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva diramato una segnalazione di rintraccio, poiché l’uomo si era reso irreperibile. Le successive attività investigative condotte dalla Mobile e dal Commissariato di Modica hanno consentito di localizzarlo e procedere all’arresto. Il quarantaduenne era ricercato per il reato di violenza sessuale, contestato in relazione a fatti avvenuti nel 2023 in Germania ai danni di una diciassettenne. Ultimate le formalità di rito, l’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove rimane in attesa della procedura di estradizione.