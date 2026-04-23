Pomeriggio di tensione sulla SP 17 Vittoria–Scoglitti, all’altezza di Borgo Europa, dove intorno alle 15 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una Fiat Multipla (foto Assenza), ritrovata capovolta su un lato. Nell’impatto sono rimaste ferite alcune persone, soccorse immediatamente dai sanitari.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale di Vittoria, che ha gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. L’area è stata messa in sicurezza grazie al supporto dell’Aci 116 Cavalieri, incaricato anche del recupero del mezzo, e della squadra di Sicurezza e Ambiente, intervenuta per il ripristino del manto stradale.

A complicare ulteriormente la situazione, la presenza di un palo pericolante, danneggiato nell’incidente. Per questo motivo sono stati chiamati anche tecnici elettricisti specializzati, che hanno provveduto alla sua rimozione in condizioni di sicurezza.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza hanno comportato rallentamenti lungo la tratta, particolarmente trafficata nelle ore pomeridiane. Le condizioni dei feriti non sono state ancora rese note, ma sono stati affidati alle cure dei sanitari intervenuti.