Entra nella fase operativa il progetto dell’ASP di Ragusa dedicato agli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). Dopo l’avvio del progetto pilota e la presentazione al 20° Forum Risk Management di Arezzo, il prossimo 29 aprile inizieranno le attività di Terapia Assistita con gli Animali rivolte ad alcuni ragazzi con neurodiversità seguiti dal Centro diurno per l’autismo “Autos” di Ragusa, struttura convenzionata a valenza terapeutica e riabilitativa impegnata nei percorsi di autonomia personale, relazione sociale e inclusione.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’ASP di Ragusa e l’Università degli Studi di Messina, rafforzata dal rinnovo della convenzione sottoscritta nel luglio 2025 e sostenuta dal Direttore generale, Giuseppe Drago. L’attuazione è affidata al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, diretto dal dott. Giuseppe Arestia.

Nei giorni scorsi, nei locali del Dipartimento, si è riunito il tavolo tecnico previsto dalla convenzione, alla presenza della Direzione aziendale e dei referenti del progetto, per definire gli ultimi aspetti organizzativi prima dell’avvio delle attività.

Il percorso avrà una durata complessiva di 24 mesi ed è stato preceduto da una fase preparatoria che ha riguardato la selezione dei destinatari, la definizione dei progetti individualizzati, gli strumenti di monitoraggio e valutazione, l’organizzazione dei setting operativi e la verifica dell’idoneità degli animali coinvolti, nel rispetto dei requisiti sanitari, comportamentali e di benessere animale.

Il coordinamento operativo è affidato alla dott.ssa Alessandra Statelli, dirigente medico veterinario e medico esperto in IAA. L’équipe progettuale comprende professionisti del Centro Specializzato per gli IAA dell’Università di Messina, presieduto dal prof. Michele Panzera, insieme alle professionalità aziendali coinvolte nel coordinamento medico-veterinario. Tutti i componenti sono in possesso della formazione prevista dalla normativa vigente e risultano iscritti al Digital Pet, il sistema informativo nazionale dedicato agli operatori e alle strutture autorizzate.

Il prossimo 27 maggio prenderà inoltre il via il corso avanzato di Interventi Assistiti con gli Animali, finalizzato al completamento della qualificazione professionale del personale dell’ASP di Ragusa e alla formazione di un’équipe multidisciplinare aziendale per lo sviluppo di ulteriori progettualità.

«Gli interventi previsti – dichiara il dott. Giuseppe Arestia, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – non si sostituiscono alle terapie convenzionali, ma si configurano come strumenti complementari e integrativi, orientati a favorire benessere emotivo, relazione, comunicazione, motivazione, partecipazione attiva e sviluppo progressivo delle autonomie personali. L’iniziativa conferma la volontà dell’ASP di investire in una sanità moderna, multidisciplinare e sempre più vicina ai bisogni della persona, nel rispetto dei principi di One Health».