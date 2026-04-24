L’Asd Giarratana Volley si prepara a vivere uno dei momenti più importanti della propria stagione sportiva, di sicuro quello cruciale per il futuro. Domenica, alle ore 19, nella palestra comunale di Giarratana, la formazione maschile affronterà l’Erice Entello Volley nella gara valida per il primo turno dei play off del campionato di Serie C. Una sfida da dentro o fuori: chi vince prosegue il cammino, chi perde conclude la stagione.

Per la società giarratanese, al suo primo anno di gestione, si tratta di un traguardo significativo, frutto di un percorso costruito con impegno, sacrificio e una crescita costante che ha superato le aspettative iniziali. La squadra arriva a questo appuntamento con determinazione e consapevolezza, sostenuta dall’entusiasmo di un pubblico che durante tutto l’anno ha rappresentato una componente fondamentale.

Le parole di coach Gianluca Giacchi: «Siamo arrivati a questo punto grazie al lavoro quotidiano dei ragazzi, alla loro capacità di restare uniti nei momenti difficili e alla voglia di migliorarsi sempre. Domenica sarà una partita senza appello, e proprio per questo serviranno lucidità, coraggio e cuore. Rispettiamo l’avversario, ma vogliamo giocarcela fino all’ultimo pallone. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e dimostrare che meritiamo di stare in questo percorso».

Il commento del presidente Salvatore Pagano: «Questa gara rappresenta un passaggio storico per la nostra società. Siamo orgogliosi del cammino fatto finora e dell’identità che la squadra ha saputo costruire. Il merito è degli atleti, dello staff tecnico e di tutte le persone che ogni giorno lavorano per far crescere questo progetto. Ma un ringraziamento speciale va al nostro pubblico, che è stato davvero il nostro “settimo uomo in campo”. Domenica chiediamo ancora una volta alla comunità di essere presente, perché il calore del palazzetto può fare la differenza in una sfida così importante». La società invita quindi tifosi, famiglie e appassionati a riempire la palestra comunale per sostenere la squadra in questo appuntamento decisivo. Uniti, per continuare a scrivere insieme la storia della pallavolo giarratanese.