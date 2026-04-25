Ultima giornata di regular season per la SuperConveniente Virtus Ragusa, impegnata domenica alle 18 sul parquet di Rende. Una partita che arriva alla vigilia dei playoff e mantiene un peso specifico importante: dal risultato dell’ultimo turno dipenderà infatti il posizionamento definitivo nella griglia, con terzo e quarto posto ancora in bilico.

La Virtus affronterà una squadra già certa del penultimo posto in classifica, a quota 10 punti, con cinque vittorie conquistate nel corso della stagione (2 nelle ultime 5). Un dato che non deve però modificare l’approccio dei ragusani. Coach Massimo Di Gregorio potrà contare su Marcus Brown, per il quale è arrivata una deplorazione dopo l’espulsione rimediata domenica scorsa nella gara casalinga contro Messina. Non sarà invece della partita Lanzi, fermato da una contusione all’articolazione sacroiliaca subita proprio nel corso del derby. Gli accertamenti hanno escluso fratture, ma il giocatore resterà a riposo.

«È una partita a cui dobbiamo dare il peso che merita – sottolinea coach Massimo Di Gregorio –. La classifica dice che Rende è già certa del proprio piazzamento, ma questo non deve interessarci. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra gara, con serietà e concentrazione, perché il risultato può incidere sulla griglia playoff e perché ogni partita, in questo momento della stagione, serve a costruire abitudini, ritmo e mentalità. Avremo qualche assenza, ma non deve diventare un alibi: chi scenderà in campo dovrà farsi trovare pronto».

La gara sarà diretta da Amir Shamsaddinlou di Messina e Carlo D’Amore di Messina. Dopo la trasferta calabrese, Ragusa conoscerà anche il nome dell’avversaria nel primo turno playoff: sarà una tra Angri e Cagliari. La serie comincerà la domenica successiva, il 3 maggio, con gara-1 al PalaPadua.