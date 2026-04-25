Attimi di apprensione nel cuore del centro storico di Modica, dove un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione situata in fondo al vicolo cieco di Vico De Naro, sottostante la centralissima via Carlo Papa. Solo la tempestività dei soccorsi ha evitato che l’episodio assumesse contorni ben più gravi, considerata la particolare conformazione dell’area. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti due automezzi dei Vigili del Fuoco. Le operazioni sono risultate complesse a causa della ristrettezza degli spazi, tipica dei vicoli storici modicani, che ha reso difficoltose le manovre dei mezzi pesanti. Nonostante le criticità logistiche, i pompieri sono riusciti a raggiungere l’edificio e a domare le fiamme in pochi minuti. Dai primi accertamenti, il rogo avrebbe origine accidentale: un cortocircuito elettrico sviluppatosi nella lavastoviglie collocata all’interno dell’abitazione. Il bilancio finale è rassicurante: non si registrano danni di rilievo alla casa. Nessuno degli occupanti è rimasto ferito né ha riportato sintomi da intossicazione. Restano, però, i disagi per il quartiere: una densa coltre di fumo nero e un acre odore di bruciato si sono rapidamente propagati lungo il vicolo, invadendo le abitazioni vicine e costringendo i residenti a serrare le finestre fino al completo diradamento dei vapori.