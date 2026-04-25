Grande soddisfazione per la Sede Unitre di Modica: la professoressa Lucia Trombadore, con un lavoro inedito della tipologia “narrativa”, si è classificata al secondo posto partecipando al Concorso Letterario “Il tempo non ha età”, promosso dalla Sede Nazionale dell’Associazione e riservato agli associati delle Sedi Locali. Un riconoscimento certamente importante per Lei e per l’Unitre della Città della Contea che continua a distinguersi per la sua vitalità culturale. Una notizia particolarmente significativa e qualificante che non può non inorgoglire l’Associazione e tutti gli associati. Aderendo al Bando dell’Unitre Nazionale, tramite la Sede di Modica che ha effettuato una prima selezione, ha scelto di concorrere per la tipologia riguardante la prosa ed ha presentato il lavoro “L’ultima fotografia” che, nel rispetto delle prescrizioni sulla riservatezza contenute nel bando, ha trovato l’apprezzamento della giuria, costituita dalla Sede Nazionale col coinvolgimento di esperti e qualificati addetti provenienti da tutta Italia che, col loro giudizio, hanno permesso di arrivare alla classifica finale dalla quale emerge il conseguimento del secondo posto, per la prosa, da parte della professoressa Trombadore. Da considerare che, come previsto dal Bando, fra tutti coloro che hanno aderito, sono stati selezionati sei partecipanti, di cui tre per la poesia e tre per la prosa, che, in occasione della prossima edizione del Salone del Libro in programma a Torino dal 14 al 18 Maggio, sono stati già invitati a partecipare alla cerimonia inaugurale per essere accolti nello spazio che la Città di Torino ha destinato all’evento dove, oltre a ricevere il riconoscimento quali protagonisti dell’interessante e qualificante iniziativa dell’Unitre Nazionale, potranno presentare e leggere i loro elaborati alla presenza del Presidente Nazionale Piercarlo Rovera e delle autorità.

“Siamo veramente soddisfatti – ha sottolineato Enzo Cavallo, presidente dell’Unitre di Modica. – Il risultato conseguito con il suo elaborato di prosa, dalla Professoressa Lucia Trombadore oltre ad essere motivo di giustificata soddisfazione per Lei, è testimonianza del non sottovalutabile impegno messo in campo dalla nostra Associazione anche sul piano culturale. Siamo particolarmente grati alla professoressa Trombadore perché grazie a Lei la Sede di Modica ha conseguito un ruolo di prestigio a livello nazionale e sentiamo il dovere di ringraziare, esprimendo nei loro confronti il più vivo apprezzamento, gli altri Soci della Sede di Modica che hanno aderito al Bando con risultati comunque apprezzabili anche se non si sono classificati nei primi tre posti delle due tipologie del Concorso”