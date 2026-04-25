Nel solco delle intense celebrazioni dedicate a Maria Santissima Addolorata, Monterosso Almo si prepara a vivere un’altra giornata profondamente identitaria: la Festa degli Angeli, in programma domenica, che rinnova una tradizione amata e partecipata, capace di unire devozione, memoria e comunità. Dopo i giorni dedicati alla Patrona, il paese si ritrova ancora una volta attorno ai suoi simboli più cari, in un clima di continuità spirituale che accompagna l’intera settimana.

La giornata si aprirà alle 7,30 con il suono festoso delle campane e lo sparo di colpi a cannone, segnando l’inizio della festa. Alle 8,30 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta da don Salvatore Giaquinta, seguita alle 9 dal giro del corpo bandistico cittadino che attraverserà le vie del paese portando musica e atmosfera di festa. Alle 10,30 si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’arciprete don Innocenzo Mascali, momento centrale della mattinata. Alle 11,30 il simulacro della Patrona sarà accompagnato in processione verso il cimitero, dove si terranno la riflessione, la benedizione ai fedeli defunti e la lettura dell’Atto di Consacrazione alla Vergine Addolorata.

Nel pomeriggio, alle 16,30, si svolgerà la tradizionale cena con la vendita all’asta di prodotti tipici locali, appuntamento che da sempre unisce convivialità e sostegno alla comunità. Alle 19,30 è prevista una nuova celebrazione eucaristica presieduta da don Roberto Asta, vicario generale della Diocesi di Ragusa. Alle 20,30 il simulacro della santa patrona uscirà nuovamente in processione percorrendo le vie principali: via Vittorio Emanuele, piazza San Giovanni con sosta alla chiesa di San Giovanni Battista per l’Adorazione Eucaristica, quindi piazza San Giovanni, corso Umberto, via Acquasanta, via Roma, piazza Sant’Antonio e infine il Santuario. La giornata si concluderà alle 22.00 con lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Fire Sud di A. e O. Pappalardo, che illuminerà il cielo di Monterosso in un finale carico di emozione.

La Festa degli Angeli rappresenta così la naturale prosecuzione dei festeggiamenti in onore dell’Addolorata, unendo fede, tradizione e partecipazione popolare in un percorso che accompagna la comunità verso uno dei momenti più sentiti dell’anno. L’amministrazione e il comitato invitano fedeli, cittadini e visitatori a prendere parte a una giornata che rinnova il legame profondo tra Monterosso Almo e la sua storia spirituale.