Dopo il grande entusiasmo suscitato dall’annuncio ufficiale, il Primo Maggio di Chiaramonte Gulfi si arricchisce oggi di nuovi dettagli che rendono ancora più vibrante l’attesa per la sua terza edizione. Il mosaico della festa si completa, e ciò che prende forma è una giornata che promette di superare ogni aspettativa: dodici ore di musica, spettacoli, gusto e partecipazione popolare che trasformeranno ancora una volta il centro storico in un palcoscenico diffuso, vivo e pulsante.

Tra le novità più suggestive di questa edizione, spicca la presenza dei gruppi dei carri di Carnevale, che per l’occasione hanno preparato piccole strutture scenografiche pensate per far rivivere, anche in questa occasione, l’atmosfera unica di uno dei periodi più amati dell’anno per la comunità chiaramontana. Queste creazioni animeranno, in maniera statica, le vie principali del paese, portando colori, musica e spirito carnevalesco a tema Primo maggio in una giornata già ricchissima di emozioni. Un ponte ideale tra due tradizioni popolari che, insieme, raccontano l’anima creativa e festosa di Chiaramonte.

Il programma musicale si conferma uno dei cuori pulsanti dell’evento. Alle 12 in piazza Duomo, il coro Mariele Ventre di Ragusa aprirà la giornata con un’esibizione capace di unire generazioni e riempire la piazza di armonie luminose. Nel pomeriggio, corso Umberto I diventerà un asse musicale in continuo movimento: alle 16 si esibiranno i Mosaico Band, seguiti alle 18 dalla travolgente energia della Medea Live Band. Alle 19, di nuovo in piazza Duomo, i The Golden Ears accompagneranno il tramonto con un live carico di atmosfera, pronto a coinvolgere il pubblico fino all’ultimo istante.

Accanto alla musica, torna uno degli appuntamenti più attesi: lo Sbarazzo, l’iniziativa delle attività commerciali che per l’intera giornata trasformerà il centro storico in un grande spazio dedicato agli acquisti a prezzi di realizzo. Una festa nella festa, che anima le vie, sostiene il commercio locale e rende ancora più ricca l’esperienza dei visitatori.

Il resto del programma conferma la varietà che ha reso unico questo evento: danza, animazione, attività sportive, degustazioni e la tradizionale Festa ra Scaccia, simbolo gastronomico della comunità chiaramontana. Un intreccio di linguaggi e tradizioni che racconta un territorio capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Promosso dal Comune di Chiaramonte Gulfi, organizzato dalla Consulta comunale giovanile, con il supporto della Provincia di Ragusa e dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, e con la collaborazione di Dinamika, Pro Loco e Csen Ragusa, il Primo Maggio 2026 si conferma come una delle manifestazioni più attese del calendario cittadino.

L’amministrazione invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi e a vivere una giornata che promette musica, emozioni e un senso autentico di comunità.