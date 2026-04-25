Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, 24 aprile 2026, lungo la Sp 26 che collega Santa Croce Camerina a Marina di Ragusa. Erano le 23,20 quando una Fiat Punto, con a bordo due coniugi anziani, è stata travolta da un’altra vettura in transito. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato il ribaltamento dell’auto dei due anziani, rimasti intrappolati all’interno dell’abitacolo.

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti dalla postazione 118 di Santa Croce Camerina. L’infermiere in turno si è introdotto immediatamente all’interno della vettura capovolta per raggiungere i due feriti, senza attendere l’arrivo dei vigili del fuoco. Una scelta dettata dall’urgenza del momento e dalla necessità di stabilizzare i coniugi, entrambi in condizioni critiche.

Dopo le prime manovre di soccorso e l’estricazione, i due anziani sono stati trasferiti in ospedale con prognosi riservata. Le loro condizioni restano serie e saranno necessari ulteriori accertamenti per valutare l’evoluzione del quadro clinico. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per chiarire le responsabilità e comprendere cosa abbia portato alla collisione sulla provinciale, una strada spesso percorsa anche nelle ore serali. La comunità locale è rimasta scossa dalla gravità dell’accaduto, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce sul sinistro.