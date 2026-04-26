Ragusa strappa un punto ad Acireale: 0-0 al “Tupparello”. La salvezza si deciderà all’ultima giornata contro l’Athletic Palermo

Il Ragusa torna da Acireale con un pareggio a reti bianche che vale un punto prezioso, ma non ancora decisivo, nella corsa per evitare i playout. Allo stadio “Tupparello” finisce 0-0, al termine di una gara equilibrata, combattuta e con poche emozioni, in linea con la tensione di un finale di stagione che lascia tutto aperto.

La classifica: Ragusa ancora in zona playout, ma con margini di manovra

A una sola giornata dal termine, la situazione è la seguente:

Castrum Favara 37

Enna 35

Ragusa 34

Acireale 32 (-1)

Vibonese 32

Sancataldese 31

Messina 29 (-14)

Paternò 19

Il Ragusa resta terzultimo, in piena zona playout, ma con la possibilità concreta di salvarsi senza spareggi nell’ultima giornata. La distanza da Enna e Favara è minima, e soprattutto la squadra iblea ha la chance di chiudere in casa, davanti al proprio pubblico.

Un punto che tiene tutto aperto

Il pari di Acireale non cambia radicalmente la classifica, ma permette al Ragusa di:

restare davanti a Sancataldese e Messina

mantenere un margine di sicurezza sul penultimo posto

giocarsi la permanenza in categoria all’ultima giornata

Il dato che pesa è il numero di pareggi: 13, il più alto tra le squadre in lotta. Una costante che ha permesso di muovere la classifica, ma che in alcuni momenti ha frenato la possibilità di allungo.

Ultima giornata: Ragusa – Athletic Palermo

Il destino degli azzurri passerà dal match casalingo contro l’Athletic Palermo. Una gara che vale una stagione intera: vincere significherebbe blindare la categoria o, quantomeno, presentarsi ai playout in posizione più favorevole.

La squadra dovrà ritrovare concretezza offensiva — appena 22 gol segnati in 33 partite — e sfruttare il fattore campo, che in un finale così teso può fare la differenza.

Commento sulla situazione

Il Ragusa ha dimostrato solidità difensiva nelle ultime uscite, ma paga un attacco tra i meno prolifici del girone. La classifica è cortissima: tra il 12° e il 16° posto ballano appena 6 punti. Tutto può ancora succedere.

La sensazione è che la squadra abbia nelle corde la possibilità di chiudere la stagione senza spareggi, ma servirà una prestazione di carattere, lucidità e determinazione. L’ultima giornata sarà un crocevia decisivo non solo per il Ragusa, ma per l’intera zona playout.