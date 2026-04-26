Si è concluso nei giorni scorsi, all’Istituto Comprensivo Palazzello – Vann’Antò di Ragusa, il progetto scolastico “Una monetina per la gioia di una matita”, iniziativa solidale promossa dagli Amici del Madagascar degli Iblei e rivolta agli istituti del territorio. Un percorso che, anche quest’anno, ha intrecciato educazione, empatia e impegno concreto, coinvolgendo alunni, docenti e famiglie in un gesto semplice ma carico di significato: offrire un piccolo contributo destinato all’acquisto di materiale didattico per i bambini del Madagascar. La Dirigente scolastica, insieme agli insegnanti, ai genitori e agli alunni della Scuola primaria, ha consegnato il ricavato della raccolta che sarà inviato ai piccoli studenti malgasci.

La cerimonia è stata accompagnata da un momento di festa e condivisione: i bambini hanno recitato poesie, cantato e celebrato la gioia di un atto capace di costruire un ponte di amicizia tra Ragusa e una delle realtà più fragili del mondo. L’edizione di quest’anno, particolarmente ricca, è stata definita dagli organizzatori “un grandissimo successo”: incontri toccanti, esperienze formative e un coinvolgimento in costante crescita hanno caratterizzato un cammino che ha raggiunto 25 Istituti comprensivi, coinvolgendo migliaia di alunni, insegnanti e dirigenti. Un movimento corale che, spesso senza piena consapevolezza, ha trasformato studenti e docenti in autentici protagonisti del bene comune, capaci di produrre un impatto concreto nella vita di tanti bambini lontani. Gli Amici del Madagascar degli Iblei hanno espresso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, sottolineando come la forza dell’iniziativa risieda nella semplicità del gesto e nella capacità della scuola di trasmettere ai più piccoli i valori della solidarietà, della cura e della responsabilità verso gli altri. Un progetto che continua a crescere, a unire comunità diverse e a ricordare che, talvolta, basta davvero poco — anche solo “una monetina” — per regalare la gioia di una matita e spalancare una porta sul futuro.