A Chiaramonte Gulfi un intervento tempestivo delle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia ha salvato la vita a una cagnolina trovata in condizioni gravissime all’interno di una proprietà privata. L’animale era legato a una catena fissa che, avvolgendosi attorno al collo, le aveva provocato una situazione di sofferenza estrema mentre i proprietari risultavano assenti. Nella stessa abitazione erano presenti altri sei cani.

L’operazione, autorizzata dal Magistrato ed eseguita d’iniziativa dalle guardie zoofile, ha richiesto un intervento congiunto particolarmente complesso. A causa della presenza di più animali e, in particolare, di un cane di grossa taglia che per istinto protettivo impediva l’accesso, è stato necessario l’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Solo dopo aver reciso il catenaccio del cancello e messo in sicurezza tutti gli animali è stato possibile raggiungere la cagnolina, le cui condizioni sono apparse subito critiche.

Trasferita d’urgenza in una clinica veterinaria, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico: la trazione continua della catena aveva infatti provocato una grave ernia addominale, come confermato dalla relazione medico‑veterinaria. L’operazione si è rivelata indispensabile per salvarle la vita.

I proprietari sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Ragusa per maltrattamento di animali, reato le cui pene sono state recentemente inasprite dalla legge del 16 giugno 2025 n. 82. La Procura ha convalidato il sequestro dei cani, delegando la polizia giudiziaria zoofila alla notifica del provvedimento, confermando ancora una volta la propria attenzione verso i reati contro gli animali.

Stop Animal Crimes Italia, che ha richiesto la gestione degli animali sequestrati, lancia ora un appello urgente affinché qualcuno possa offrire ospitalità ai cani, garantendo loro una nuova possibilità di vita in un contesto familiare e sicuro.