L’Asd Giarratana Volley apre nel migliore dei modi il proprio cammino nei play off di Serie C maschile, imponendosi con un netto 3-0 sulla formazione del Cantieri Elewatt Entello Erice. Una prestazione solida, continua e di grande maturità, che ha permesso ai ragazzi di coach Gianluca Giacchi di chiudere il primo turno senza lasciare set agli avversari.

I parziali — 25-21, 25-18, 25-21 — raccontano una gara sempre condotta con lucidità e determinazione, davanti a un pubblico caloroso, vero e proprio settimo uomo in campo, che ha riempito la palestra comunale sostenendo la squadra in ogni momento. «Siamo molto soddisfatti della prestazione – afferma coach Gianluca Giacchi – I ragazzi hanno interpretato la partita con la giusta mentalità, senza mai abbassare l’intensità. Nei play off non esistono gare semplici, e oggi abbiamo dimostrato di saper gestire i momenti chiave con maturità. Questo 3-0 è il frutto del lavoro quotidiano e dell’unità del gruppo. Da oggi penseremo al prossimo turno: servirà ancora più concentrazione».

«Questa vittoria – il commento del presidente Salvatore Pagano – è un risultato importante per la società e per tutta la comunità di Giarratana. La squadra ha giocato con cuore, disciplina e grande spirito di sacrificio. Ringrazio il pubblico, che ancora una volta ha dimostrato quanto questa realtà sportiva sia sentita e sostenuta. Ora ci attende un’altra sfida impegnativa, ma siamo pronti a dare tutto. L’obiettivo è continuare a crescere e onorare questi play off fino in fondo».

Il Giarratana Volley tornerà in campo sabato 9 maggio, nuovamente tra le mura amiche, per affrontare il Milazzo, formazione che nel primo turno ha superato il Pozzallo. Un match che si preannuncia intenso e di alto livello, con in palio l’accesso al turno successivo. La società invita tifosi, famiglie e appassionati a sostenere la squadra in questo momento decisivo della stagione.