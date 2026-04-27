La Virtus Ragusa conquista il titolo di campione regionale Under 19, imponendosi con autorevolezza nella Final Four disputata a Patti e confermandosi una delle realtà giovanili più solide e brillanti dell’intero panorama cestistico siciliano.

Alla fase finale del campionato regionale Under 19 avevano avuto accesso le quattro migliori formazioni dell’Isola: Ragusa, Marsala, Patti e Catania. La prima semifinale ha visto Marsala superare Catania, mentre nella seconda la Virtus Ragusa ha firmato una prestazione di grande maturità, battendo i padroni di casa del Patti in un palazzetto gremito e carico di attese.

La finale, disputata domenica 26 aprile, è stata una sfida ad altissima intensità. Marsala, formazione ricca di atleti già militanti in Serie C, ha confermato tutto il proprio valore, rendendo la gara combattuta dal primo all’ultimo possesso. Ma la Virtus Ragusa ha risposto con un gruppo compatto, determinato e tecnicamente impeccabile, capace di mantenere lucidità nei momenti decisivi e di imporre il proprio ritmo nei passaggi chiave dell’incontro.

A fare la differenza sono stati anche due giovani talenti che hanno illuminato la finale con una prestazione straordinaria: Stefano Cantone e Cristian Tumino, protagonisti assoluti per qualità, coraggio e continuità. Le loro giocate, unite alla solidità dell’intero roster, hanno permesso alla Virtus di costruire un successo che resterà nella storia recente del club.

Il trionfo regionale rappresenta un risultato di enorme prestigio per la società ragusana, frutto di un lavoro tecnico accurato, di una crescita costante e di un settore giovanile che continua a produrre atleti di valore e gruppi coesi.

Nella foto, da sinistra (in piedi):

Accompagnatrice Simona Baeli, Fabio Divita, Lorenzo Lo Presti, Cristian Guastella, Giorgio Di Rosa, Matteo Tasca, allenatore Salvatore Scrofani.

Seduti da sinistra:

Cristian Tumino, Matteo Ottaviano, Stefano Cantone, Matteo Barca (capitano), Salvatore Barracca, Matteo Piccitto, Giuseppe Rosso.

La Virtus Ragusa porta così a casa un titolo che premia impegno, talento e spirito di squadra, confermando ancora una volta la centralità della città iblea nel basket giovanile siciliano.