La fortuna ha fatto tappa in Sicilia con tre colpi messi a segno in appena due giorni, e uno di questi ha illuminato Pozzallo. Giovedì 23 aprile, infatti, un giocatore ha centrato un “9” da 20mila euro in una ricevitoria di Via San Giovanni Battista, confermando ancora una volta la città tra le protagoniste delle estrazioni più recenti.

La vincita pozzallese rientra in una tripletta da 45mila euro che ha coinvolto l’intera Isola: oltre al premio registrato a Pozzallo, un altro “9” da 20mila euro è stato realizzato il giorno successivo, venerdì 24 aprile, in Via Francesco Azzolini ad Avola, in provincia di Siracusa. A completare il quadro, un premio da 5mila euro è stato centrato a Bagheria, in provincia di Palermo, in Via Roccaforte.

Il risultato conferma la diffusione delle vincite sul territorio siciliano e la particolare fortuna che, nelle ultime settimane, sembra premiare con costanza le città della provincia di Ragusa e non solo. L’eco della vincita ha suscitato entusiasmo nella comunità pozzallese, che ancora una volta si ritrova al centro delle cronache fortunate del gioco.