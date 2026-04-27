Un nutrito gruppo di alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII–Colonna ha vissuto, dal 22 al 25 aprile, un’esperienza di alto valore formativo durante il viaggio d’istruzione a Roma. L’iniziativa ha rappresentato la fase conclusiva del progetto legato al Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021–2027, al quale l’Istituto ha aderito sviluppando due percorsi laboratoriali di storia: “Vivere e conoscere il territorio 3” per la Primaria e “Historylab” per la Secondaria. Dopo mesi di attività dedicate alla scoperta del territorio, alla lettura delle tracce storiche e alla comprensione del patrimonio culturale, il viaggio ha offerto agli studenti l’opportunità di apprendere fuori dalle aule, visitando luoghi simbolo della storia italiana e vivendo esperienze che resteranno impresse nella loro memoria.

Tra i momenti più significativi delle intense giornate romane spicca la visita al Senato della Repubblica. Gli alunni hanno potuto sedere sugli scranni parlamentari e osservare da vicino uno dei luoghi più rappresentativi della vita democratica del Paese. A ciascuno di loro è stata consegnata una copia anastatica della Costituzione Italiana, un dono prezioso che l’Istituto considera un simbolo di responsabilità civica e di consapevolezza, certo che gli studenti sapranno farne buon uso nel loro percorso di crescita.

Un ringraziamento particolare è rivolto alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Fisichella, che ha creduto con determinazione nel valore educativo di questa esperienza e nella possibilità di far vivere agli alunni delle ultime classi dei due cicli un autentico momento di cittadinanza attiva all’interno delle istituzioni repubblicane.

Indimenticabile è stato anche il rapporto instaurato tra i più piccoli delle classi quinte e gli studenti più grandi delle terze, che li hanno accompagnati con naturalezza e senso di responsabilità. Questo legame spontaneo ha trasformato il viaggio in un’esperienza di crescita condivisa, capace di lasciare nei bambini immagini e ricordi destinati a durare nel tempo.

Il viaggio d’istruzione a Roma si è così configurato non solo come una tappa conclusiva di un progetto didattico, ma come un momento di formazione autentica, in cui storia, cultura e cittadinanza si sono intrecciate per offrire agli studenti un’occasione concreta di maturazione personale e collettiva.