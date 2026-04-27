Un passo concreto verso la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del mare: è stato installato alla foce del fiume Ippari un nuovo sistema galleggiante per l’intercettazione e la rimozione dei rifiuti flottanti, con l’obiettivo di impedire che questi raggiungano il mare.

L’intervento rientra nel progetto promosso nell’ambito della Legge “Salvamare”, relativo al programma sperimentale triennale per il recupero dei rifiuti nelle acque interne e marine e per la promozione dell’economia circolare. L’opera consiste in una struttura galleggiante posizionata in alveo, capace di trattenere i materiali trasportati dalla corrente, facilitandone successivamente la raccolta e lo smaltimento.

L’installazione rappresenta un’azione strategica per la tutela dell’ecosistema costiero e per la valorizzazione della Riserva Naturale Orientata “Pino d’Aleppo”, contribuendo a contrastare il fenomeno dell’inquinamento marino a partire dalla sua origine.

L’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’impresa SEAD – Sea Defence Solution s.r.l., per un importo complessivo di 60.400,00 euro.

L’Assessore all’Ecologia, Cesare Campailla, ha dichiarato: “Questo intervento segna un cambio di passo nelle politiche ambientali della nostra città. Non ci limitiamo più a intervenire a valle del problema, ma agiamo direttamente alla fonte. Proteggere il mare significa anche prendersi cura dei nostri fiumi e del territorio. È un investimento sulla qualità ambientale e sulla salute della nostra comunità”.

L’Assessore Salvatore Avola, ha sottolineato: “Si tratta di un’opera importante per Scoglitti e per tutta la fascia costiera. La foce dell’Ippari è un punto delicato e strategico, e questo sistema consentirà di ridurre in modo significativo l’impatto dei rifiuti sul nostro litorale. È un segnale concreto di attenzione verso il territorio e verso i cittadini”.

Il Sindaco, Francesco Aiello, ha aggiunto: “Con questo intervento rafforziamo il nostro impegno per la città e la sostenibilità ambientale. La difesa dell’ambiente è una priorità e passa anche da azioni mirate come questa, che uniscono innovazione e responsabilità. Vogliamo un territorio più pulito, più vivibile e più attrattivo, nel rispetto delle future generazioni”.

I lavori, avviati nell’agosto 2025, rientrano in un più ampio programma di interventi volto alla riduzione dell’inquinamento e alla promozione di modelli più innovativi di gestione dei rifiuti.